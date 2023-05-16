В список официальных мест для купания войдет Саласпилсский городской пляж

Во вторник правительство решило включить городской пляж Саласпилса в список официальных мест для купания.

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В настоящее время список мест для купания включает 58 объектов: 33 пляжа на Балтийском море и Рижском заливе и 25 мест для купания во внутренних водах.

В разработанных Министерством здравоохранения поправках указано, что Инспекция здравоохранения рассмотрела предоставленную самоуправлением Саласпилсского края информацию о создании городского пляжа в Саласпилсе и признала, что это место для купания соответствует требованиям и может быть включено в список официальных пляжей.

Как пояснили в Минздраве, еще до включения в список официальных мест для купания этого пляжа работа по его обслуживанию и содержанию была организована в соответствии с правилами использования и содержания официальных мест для купания. В летний сезон на пляже работает спасательная служба, имеется спасательный катер, оснащенный специальными звуковыми и световыми сигналами и необходимым оборудованием для проведения спасательных работ.

На пляже установлены раздевалки и контейнеры для мусора, а также два туалета. Зона для купания огорожена буйками.

Как сообщалось, купальный сезон в Латвии - с 15 мая по 15 сентября. В настоящее время результаты показывают, что качество воды соответствует требованиям во всех официальных местах для купания на внутренних водоемах и в море, и ни в одной пробе воды не обнаружено микробиологического загрязнения.

Если результаты анализов проб воды в местах купания покажут, что вода не соответствует требованиям, инспекция установит ограничения на купание — рекомендацию не купаться или запрет на купание — а соответствующие сведения будут размещены на информационном стенде конкретного пляжа. Рекомендации особенно следует соблюдать чувствительным группам населения: маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

На обеспечение мониторинга качества воды в местах для купания в 2023 году из государственного бюджета выделено 36 482 евро. Необходимое дополнительное финансирование будет выделено за счет внутренних ресурсов Инспекции здравоохранения.