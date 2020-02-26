В список "Согласия" на выборах в РД войдут Якринс, а также бывшие члены JKP Клейнс и Кейшс
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По списку партии "Согласие" в список кандидатов к внеочередным выборам в Рижскую думу вошли бывший руководитель департамента сообщения думы Эмилс Якринс, а также исключенные в свое время из Новой консервативной партии бывшие депутаты Друвис Клейнс и Имант Кейшс.

"Согласие" выдвигает в своем списке 63 кандидатов в депутаты.

Первым номером списка будет защитник русских школ Константин Чекушин, вторым — бывшая вице-мэр Риги Анна Владова, третьим — бывший депутат Сейма, уволенный член правления Рижского зоосада Андрис Морозов.

В список вошли также вышедшие из партии "Честь служить Риге" Вячеслав Степаненко, Эйжения Алдермане, Андрей Каменецкий, Игорь Соломатин. Ирина Винник, также вышедшая из ЧСР, в выборах участвовать не будет.

В список вошли и нынешние депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий, Сандрис Бергманис, Андрей Козлов, Вадим Фальков, Янис Лочмелис, Максим Толстой и другие, из Латвийской социалистической партии — Раймонд Рубикс, Ирина Белокурова, Антон Клинджанс и Владимир Иванов.

В список вошли руководитель Латвийского общества старообрядцев Илларион Иванов, председатель совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины отец Александр.

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