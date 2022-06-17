В спортшколе Даугавпилса 40% тренеров оштрафованы за недостаточное владение латышским языком
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В Даугавпилсской школе индивидуальных видов спорта в ходе проверки, проводимой Центром государственного языка, недостаточный уровень владения латышским языком, констатирован у 23 из 57 тренеров, которые наказаны административно. Об этом сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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"Те, кто не смогут доказать свое знание государственного языка до 1 сентября, должны будут быть уволены своим работодателем, школой", — сказала исполняющая обязанности директора Даугавпилсской школы индивидуальных видов спорта Кристине Алжане.

В то же время Алжане признает, что некоторые из тренеров готовы сдать повторный экзамен проверки знания государственного языка и подтвердить свои навыки.

После получения результатов проверке от Центра госязыка предыдущий директор школы подал в отставку.

Новая исполняющая обязанности директора обещает, что дети не останутся без педагогов.

Центр государственного языка отмечает, что за последнее это было самое масштабное количество нарушение, обнаруженных в одном учреждении. Обычно недостаточные знания латышского языка демонстрируют около 10% сотрудников.

Сейчас Центр госязыка проврдит проверки в учреждениях дошкольного образования в Даугавпилсе.

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