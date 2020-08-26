В среду днем начнется предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу

В среду, в 16.00 начнется предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу, сообщила агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

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Сегодня участки будут работать с 16.00 до 21.00, в четверг — с 9.00 до 16.00, а в пятницу — с 12.00 до 20.00. В свою очередь в день выборов 29 августа избирательные участки будут открыты с 7.00 до 22.00.

На выборах в Рижскую думу избиратели смогут голосовать на любом из 156 избирательных участков. В то же время ЦИК рекомендует избирателям, если это возможно, приходить на свой участок. Людям, которые будут голосовать не на своем избирательном участке рекомендуется запланировать больше времени на процедуру голосования.

Чтобы ускорить процесс голосования, ЦИК рекомендует взять с собой на избирательный участок приглашение Управления по делам гражданства и миграции, которое содержит порядковый номер избирателя в списке участка. Однако свой порядковый номер в списке можно будет узнать и на избирательном участке.

Документом для голосования на выборах в Рижскую думу будет действующий паспорт или удостоверение личности (eID).

Получив материалы для голосования, избиратель должен убедиться в том, что на конверте для голосования есть печать соответствующего избирательного участка и он получил бюллетени всех партий, подавших списки кандидатов для участия в выборах.

Избиратель может оставить бюллетень для голосования без изменений или отметить плюсом кандидатов, избрание которых он особенно поддерживает, а также вычеркнуть тех, кого он не поддерживает.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, рижанам рекомендуется приходить на избирательные участки в масках. Одноразовые маски для лица также будут доступны на избирательных участках. Находясь на избирательном участке, люди должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Избирателям также рекомендуется во время голосования пользоваться собственными авторучками.

Избиратели, которые по состоянию здоровья, из-за признаков респираторного заболевания или ввиду самоизоляции не смогут прийти на участок, однако во время выборов будут находиться в Риге, могут подать заявку на голосование по месту нахождения или месту жительства.

В свою очередь людям из групп риска "Covid-19" рекомендуется по возможности голосовать в период наименьшей активности избирателей на участках. В дни предварительного голосования меньшая активность избирателей прогнозируется в официальное рабочее время, а в день выборов — ранним утром и поздним вечером.

Ожидается, что информация о явке избирателей сегодня будет обобщена после 22.00.

На выборы в Рижскую думу подано 15 списков кандидатов, на места в Рижской думе претендуют 707 человек.