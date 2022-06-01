В среду истребители союзников совершат плановые тренировочные полеты

В среду два истребителя союзников F-16 выполнят плановый тренировочный полет над Латгале и Видземе, сообщили в Национальных вооруженных силах.

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Самолеты пролетят из Литвы в Эстонию и обратно.

В понедельник днем во время полета патрульных самолетов НАТО в некоторых регионах Латвии жители слышали звуки, похожие на громкие взрывы. Звуки были слышны в Риге и близлежащих краях, Бауске, Иецаве, Тукумсе и Елгаве. Люди были обеспокоены этими звуками.

В тот день патрульные самолеты НАТО вылетели из Литвы в Эстонию, и громкий звук был связан с переходом на сверхзвуковые скорости.