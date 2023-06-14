В среду на централизованном онлайн-экзамене в 12-х классах опять выявлены технические сбои

В Государственном центре содержания образования агентству LETA подтвердили технические неполадки на централизованном экзамене высшей ступени по культуре и искусству, который старшеклассники впервые сдавали в режиме онлайн в среду, 14 июня.

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При старте экзамена были обнаружены проблемы с работой одного сервера, в результате начало экзаменационной работы было перенесено для некоторых школьников на два часа позже изначально запланированного времени.

Несколько школ подтвердили агентству LETA, что начало экзамена было затруднено из-за технических неполадок. Но дальнейший ход экзамена прошел успешно и без заминок.

Ранее стало известно что для нескольких школ, где ученики сдавали централизованный экзамен высшего уровня по программированию в режиме онлайн, было "большой проблемой" обеспечить проведение экзамена.

Государственный центр содержания образования заявил, что, хотя эти ситуации, безусловно, вызвали беспокойство у экзаменуемых, это не оказало существенного влияния на способность школьников выполнять экзаменационные задания.

Представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня пояснила агентству LETA, что в ходе экзамена по культуре и искусству не были констатированы технические проблемы с работой серверов, однако риски работы серверов, несмотря на отсутствие проблем с их действия во время испытаний, были предусмотрены, поэтому для таких ситуаций были разработаны запасные планы действий. На этом экзамене с проблемой столкнулись некоторые образовательные учреждения, которые были привязаны к конкретному серверу.

С учетом выявленной проблемы был реализован ранее разработанный план действий, сообщила Берзиня. Перенос начала экзамена по культуре и искусству для некоторых школьников на 12 часов был наиболее подходящим из возможных решений. Берзиня пояснила, что такие решения используются не всегда только из-за ошибки сервера, но и в ситуациях, когда, например, в учебных заведениях отключается электричество/интернет, как это было на экзамене по географии, когда экзамен у студентов отложили не на более позднее время, а на следующий день.

Также Берзиня сообщила, что увеличение количества онлайн-экзаменов будет постепенным. После окончания экзаменационной сессии этого учебного года будут оценены все обнаруженные риски и проблемные ситуации. Исходя из этого будет принято решение о том, какие экзамены в следующем году будут проходить в режиме онлайн.

В целом проект оцифровки экзаменов предусматривает постепенный переход к онлайн-экзаменам. Берзиня подчеркивает, что экзаменационная сессия в этом учебном году, безусловно, является испытанием для всех участников, потому что такие существенные изменения в обычном порядке не только крайне сложно осуществить, но и требуют много ресурсов.

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Берзиня сообщает, что сейчас проводится оценка всех экзаменационных работ. После получения результатов также будет оцениваться успеваемость студентов, содержание экзамена и задания. Пока рано говорить о каких-то конкретных изменениях в экзаменах и их ходе, подчеркивает Берзиня. От преподавателей и студентов Государственный центр содержания образования получает предложения и идеи по содержанию и проведению экзаменов. Вся эта информация собирается, оценивается и передается экспертам, разрабатывающим государственные испытания.

В этом учебном году впервые в онлайн-режиме были проведены уже три экзамена высшего уровня — экзамен по программированию состоялся 17 мая, экзамен по географии 23 и 24 мая, экзамен по культуре и искусству 14 июня.

Это также первый учебный год, когда учащиеся 12-х классов сдают экзамены по новому учебному плану получения среднего образования, и второй год, когда старшеклассники имеют возможность сдать тесты оптимального уровня.

Для получения сертификата об окончании общего среднего образования в этом году необходимо было сдать экзамены по латышскому языку, математике и иностранному языку не ниже оптимального уровня и два экзамена из 14 предложенных на высшем уровне.

Сертификаты об общем среднем образовании в электронном формате будут доступны с 11 июля.

Учебный год для учащихся 9-х классов заканчивается в среду, а учебный год для учащихся 12-х классов — 21 июня.