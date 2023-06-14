В среду на централизованном онлайн-экзамене в 12-х классах опять выявлены технические сбои
Foto: LETA

В Государственном центре содержания образования агентству LETA подтвердили технические неполадки на централизованном экзамене высшей ступени по культуре и искусству, который старшеклассники впервые сдавали в режиме онлайн в среду, 14 июня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При старте экзамена были обнаружены проблемы с работой одного сервера, в результате начало экзаменационной работы было перенесено для некоторых школьников на два часа позже изначально запланированного времени.

Несколько школ подтвердили агентству LETA, что начало экзамена было затруднено из-за технических неполадок. Но дальнейший ход экзамена прошел успешно и без заминок.

Ранее стало известно что для нескольких школ, где ученики сдавали централизованный экзамен высшего уровня по программированию в режиме онлайн, было "большой проблемой" обеспечить проведение экзамена.

Государственный центр содержания образования заявил, что, хотя эти ситуации, безусловно, вызвали беспокойство у экзаменуемых, это не оказало существенного влияния на способность школьников выполнять экзаменационные задания.

Представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня пояснила агентству LETA, что в ходе экзамена по культуре и искусству не были констатированы технические проблемы с работой серверов, однако риски работы серверов, несмотря на отсутствие проблем с их действия во время испытаний, были предусмотрены, поэтому для таких ситуаций были разработаны запасные планы действий. На этом экзамене с проблемой столкнулись некоторые образовательные учреждения, которые были привязаны к конкретному серверу.

С учетом выявленной проблемы был реализован ранее разработанный план действий, сообщила Берзиня. Перенос начала экзамена по культуре и искусству для некоторых школьников на 12 часов был наиболее подходящим из возможных решений. Берзиня пояснила, что такие решения используются не всегда только из-за ошибки сервера, но и в ситуациях, когда, например, в учебных заведениях отключается электричество/интернет, как это было на экзамене по географии, когда экзамен у студентов отложили не на более позднее время, а на следующий день.

Также Берзиня сообщила, что увеличение количества онлайн-экзаменов будет постепенным. После окончания экзаменационной сессии этого учебного года будут оценены все обнаруженные риски и проблемные ситуации. Исходя из этого будет принято решение о том, какие экзамены в следующем году будут проходить в режиме онлайн.

В целом проект оцифровки экзаменов предусматривает постепенный переход к онлайн-экзаменам. Берзиня подчеркивает, что экзаменационная сессия в этом учебном году, безусловно, является испытанием для всех участников, потому что такие существенные изменения в обычном порядке не только крайне сложно осуществить, но и требуют много ресурсов.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Берзиня сообщает, что сейчас проводится оценка всех экзаменационных работ. После получения результатов также будет оцениваться успеваемость студентов, содержание экзамена и задания. Пока рано говорить о каких-то конкретных изменениях в экзаменах и их ходе, подчеркивает Берзиня. От преподавателей и студентов Государственный центр содержания образования получает предложения и идеи по содержанию и проведению экзаменов. Вся эта информация собирается, оценивается и передается экспертам, разрабатывающим государственные испытания.

В этом учебном году впервые в онлайн-режиме были проведены уже три экзамена высшего уровня — экзамен по программированию состоялся 17 мая, экзамен по географии 23 и 24 мая, экзамен по культуре и искусству 14 июня.

Это также первый учебный год, когда учащиеся 12-х классов сдают экзамены по новому учебному плану получения среднего образования, и второй год, когда старшеклассники имеют возможность сдать тесты оптимального уровня.

Для получения сертификата об окончании общего среднего образования в этом году необходимо было сдать экзамены по латышскому языку, математике и иностранному языку не ниже оптимального уровня и два экзамена из 14 предложенных на высшем уровне.

Сертификаты об общем среднем образовании в электронном формате будут доступны с 11 июля.

Учебный год для учащихся 9-х классов заканчивается в среду, а учебный год для учащихся 12-х классов — 21 июня.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu