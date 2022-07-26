В среду на время мероприятия будет закрыто движение на участках улиц Бривибас и Гертрудес
Foto: Māris Morkāns

В среду, 27 июля, в связи с акцией протеста Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода с 10.15 до 11.15 будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Гертрудес до от ротационного круга до улицы Бривибас.

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А с 10.45 до 12.30 будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Бривибас от улицы Гертрудес до улицы Стабу (исключая общественный транспорт).

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией будет регулировать движение транспортных средств в указанных местах, обеспечивать безопасность дорожного движения и общественный порядок.

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