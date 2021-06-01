В среду начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет

Начиная со 2 июня, подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут получить прививку от Covid-19 вакциной производителя BioNTech/Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения.

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Если ребенку от 12 до 13 лет, то на прививку его может записать родитель или опекун через медучреждение, семейного врача или по телефону 8989. Во время процедуры должен присутствовать родитель или опекун ребенка. Сопровождающий должен иметь с собой паспорт или другое удостоверение личности, а также удостоверение на ребенка. Например, свидетельство о рождении, запись в паспорте или доверенность, сообщает Минздрав.

В свою очередь, подростки в возрасте от 14 лет могут самостоятельно принять решение о прививке и им разрешение родителей не нужно, отмечает ведомство. Они могут записаться через сайт manavakcina.lv или по телефону 8989. Во время вакцинации подросток должен иметь с собой паспорт или айди карту. Если паспорта нет, то на вакцинацию надо приходить с родителем или опекуном.

Минздрав отмечает, что подростков прививают исключительно вакциной BioNTech/Pfizer, поэтому перед записью надо убедиться, что в пункте вакцинации есть этот препарат.

По данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают 82 008 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.