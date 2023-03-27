В среду НВС вместе с союзниками НАТО проведут завершающий этап военных учений
Foto: kaprālis N.Dorobļajs, dižkareivis K.Lejnieks, Mehanizētā kājnieku brigāde

В среду, 29 марта, на Адажском полигоне Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии вместе с союзниками по НАТО примут участие в демонстрации силы с боеприпасами, завершающей военные учения "Кристальная стрела 2023" (Kristāla Bulta 2023).

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Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, цель демонстрации силы — показать боевые возможности НАТО и взаимную оперативную совместимость. В ходе военных учений завершается сертификация боевой группы в Латвии.

С 20 по 31 марта на Адажском полигоне, а также в Адажском и Ропажском краях проходят международные военные учения "Кристальная стрела 2023", которые организованы Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск. Участвующие в учениях подразделения продемонстрируют оперативную совместимость и боевую готовность стран-членов НАТО в ходе нескольких упражнений и совместных операций тактического уровня, укрепляя принципы коллективной обороны НАТО и способствуя сдерживанию.

В военных учениях "Кристальная стрела 2023" принимают участие около 3000 военнослужащих из Латвии, США, Германии, Великобритании и боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

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