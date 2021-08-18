В среду от Covid-19 привиты 4680 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду от Covid-19 привиты 4680 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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2255 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2176 человек. Еще 249 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом в Латвии использовано 1 434 435 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 725 750 человек. По крайней мере одну дозу вакцины получили 43,31% населения, а завершили процесс вакцинации 38,45% жителей страны.

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LETA

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