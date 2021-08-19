В среду от Covid-19 привиты 5700 человек

В среду от Covid-19 привиты 5733 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
3170 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 2091 человек. Еще 472 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В целом в Латвии использовано 1 441 509 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 729 037 человек. По крайней мере одну дозу вакцины получили 43,53% населения, а завершили процесс вакцинации 38,62% жителей страны.