В среду от Covid-19 умер один человек, выявлены шесть новых случаев заболевания

За прошедшие сутки от коронавируса умер один человек, а также были выявлены шесть новых случаев заболевания, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший был в возрастной группе 75-80 лет, у него было несколько хронических заболеваний. В свою очередь, двое новых больных были контактными лицами, ещё два человека прибыли из-за границы, а с двумя связались эпидемиологи, сообщает ЦПКЗ. За сутки были проведены 2004 анализов на ковид.

В среду в стационары поступили два новых пациента. Всего в больницах находятся пять пациентов, двое из них в тяжелом состоянии. Выписаны 204 человека.

С начала эпидемии в Латвии проведены 244 827 анализов. Заболели 1366 человек, 1163 выздоровели, 34 умерли.