В среду ожидается дождь со снегом

В среду, 28 декабря, температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут осадки, прогнозируют синоптики.
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Ожидается переменная облачность, в течение дня с запада будет перемещаться обширная зона осадков — дождя и снега. Дороги будут скользкими.
Ночью на побережье еще возможны порывы западного, юго-западного ветра до 17 метров в секунду, днем ветер ослабнет до умеренного.
Температура воздуха днем составит -1…+4 градуса.
В Риге осадки ожидаются в основном к вечеру, а температура ночью и днем будет около нуля.
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