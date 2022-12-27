В среду ожидается дождь со снегом
Foto: LETA

В среду, 28 декабря, температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут осадки, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность, в течение дня с запада будет перемещаться обширная зона осадков — дождя и снега. Дороги будут скользкими.

Ночью на побережье еще возможны порывы западного, юго-западного ветра до 17 метров в секунду, днем ветер ослабнет до умеренного.

Температура воздуха днем составит -1…+4 градуса.

В Риге осадки ожидаются в основном к вечеру, а температура ночью и днем будет около нуля.

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