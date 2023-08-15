В среду ожидается температура до +34 градусов
Foto: F64

В среду, 16 августа, температура воздуха на большей части территории Латвии превысит +30 градусов, а в некоторых местах достигнет +34 градусов, предупреждает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

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На части морского побережья максимальная температура воздуха составит +24..+29 градусов.

Погода будет преимущественно сухой и солнечной, но возможны грозы как ночью, так и днем. Возможные дождевые и грозовые облака будут двигаться с юга на север, северо-восток.

Будет дуть южный ветер, слабый до умеренного. Днем ​​в Курземе и на побережье также ожидается западный и северный ветер. Грозы могут принести бури и град на местах.

Минимальная температура воздуха ночью в среду составит +16..+21 градус.

В среду в Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха +21 градус на рассвете и до +33 градуса днем.

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