В среду побит рекорд вакцинации - вторую прививку от Covid-19 получили 2349 человек

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера прививки от Covid-19 в Латвии получили 8 564 человека, при этом вторую дозу получило самое большое до сих пор количество людей - 2349.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первую дозу вакцины в среду получили 6215 человек.

Еще более высокий показатель - 9 114 вакцинированных за день - был зарегистрирован 7 апреля.

В первые три дня этой недели вакцинировались в среднем 6220 человек в день, а за последние семь дней - в среднем 5502 человека в день.

Менее половины привитых вчера составили люди старше 60 лет, каждый четвертый вакцинированный был человеком с хроническим заболеванием. Прививки получили немногим менее 1000 работников образовательных учреждений, сотрудники оперативных служб и приоритетных учреждений отраслей.

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получило 10,45% населения Латвии, обе дозы - 1,73%.