В среду поставлен рекорд вакцинации второй дозой, процент полностью привитых латвийцев вырос до 7,5%

В среду вторую дозу вакцины от Covid-19 получило 10 483 человека, процент полностью привитых латвийцев превысил 7,5%, сообщает Национальная служба здоровья.

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Всего за день было привито 16 715 человек, 5151 из них получили первую дозу, 10 483 — вторую, а 1081 — единственную дозу вакцины Johnson & Johnson. Число получивших вторую дозу впервые превысило 10 000, ранее наибольшее количество было зарегистрировано 14 мая — 8410.

Всего первую дозу вакцины получили 410 079 латвийцев, а завершили процесс вакцинации (то есть получили вторую дозу либо единственную Johnson & Johnson) 142 474 человека. Всего проведено 552 553 инъекции.

Согласно данным Центрального статистического управления на начало марта, в Латвии живет ориентировочно 1,889 миллиона человек. Следовательно, первой дозой привиты уже 21,71%, а полностью привиты 7,54%.

За минувшую неделю, с 10 по 16 мая, привились 103 853 человека, что перевыполняет план прививать хотя бы 100 000 человек в неделю. До этого цифры были менее впечатляющие — с 3 по 9 мая привились 82 814 человек, а еще неделю назад — 60 774.