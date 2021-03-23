В среду правительство обсудит постепенное смягчение ограничений

В среду, 24 марта, Кабинет министров обсудит отмену чрезвычайного положения после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация.

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Группа оперативного управления под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса разрабатывает предложения по смягчению ограничений.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что на этой неделе Кабинет министров может обсудить смягчение введенных в стране ограничений.

Он добавил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Решение о том, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш.