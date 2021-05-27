Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе близок к лучшим показателям, но продолжается тенденция к значительно более активной вакцинации второй вакциной.

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По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в среду прививки от Covid-19 получили 16 306 человек, в том числе первую прививку — 5436 человек, вторую — 10 042 и еще 828 человек вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

В первые три рабочих дня в среднем вакцинировалось 15 100 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем вакцинировалось 14 750 человек в день, но отстает от рекордного показателя, достигнутого 10 мая. Пока что рекордное количество вакцинированных за один день было зафиксировано 12 мая, когда вакцины получили около 22 000 человек.

В качестве первой вакцины люди в 89% случаев получили вакцину Pfizer.

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 454 000 человек, примерно 214 000 человек завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 24% и 11,3% населения Латвии.