В среду прививки от Covid-19 получили 4955 человек
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В среду в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 4102 человека, а вторую — 853, то есть всего было привито 4955 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Темп вакцинации на этой неделе растет, но остается немного медленнее, чем на предыдущей — в первые три рабочих дня прививки получали в среднем по 4000 человек, неделей ранее — по 4700 человек.

Вчера первую вакцину от Covid-19 получили в основном пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, а также несколько сотен врачей и клиентов центров социального ухода. Вторую прививку получили в основном пожилые люди и медицинские работники.

На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 114 830 человек, обе дозы — 23 871 человек, что составляет соответственно около 6,06% и 1,26% населения Латвии.

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LETA

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LETA

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