В среду прививку от Covid-19 получили более 8000 человек
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В среду от коронавируса привились 8059 человек — это рекордное количество привитых за один день в Латвии, сообщает Национальная служба здоровья.

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За одну среду вакцинировано большее число людей, чем за все пасхальные выходные.

Было пересчитано и число получивших вакцину во вторник — ранее сообщалось о 3652, а по новым данным это 4627 человек. Такой пересчет регулярно происходит из-за того, что не все медики отчитываются о прививках в тот же день. Поэтому число привитых в среду тоже еще должно увеличиться.

В среду в Латвии было открыто 11 центров массовой вакцинации, кроме того, вакцинация активно шла в больницах, клиниках и у семейных врачей — всего в 336 учреждениях. Самые активные — Veselības centrs 4, Dzelzceļa veselības centrs и Veselības centru apvienība, там привились соответственно 653, 498 и 370 человек. Еще в восьми медицинских учреждениях число привитых превысило 100.

Большая часть привитых в среду — 4310 человек — пенсионеры старше 60 лет. Получили вакцину и 2620 человек с хроническими заболеваниями.

7640 человек получили первую дозу вакцину, а 411 — вторую. За сутки использовано 5908 первых доз и 11 вторых доз вакцин AstraZeneca, 1613 первых доз и 399 вторых доз вакцин Moderna и 399 первых доз и одна вторая доза вакцины Pfizer/BioNTech.

Всего первую дозу вакцины от коронавируса получили 138 083 латвийца, обе дозы — 25 761. Всего в стране произведено 163 844 инъекции. По приблизительным подсчетам, в Латвии живет 1, 894 миллиона жителей, так что первую дозу получили 7,29% населения, обе — 1,36%.

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