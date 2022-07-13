В среду пройдут дожди, воздух прогреется до +24 градусов
Foto: DELFI

В среду в некоторых регионах Курземе пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

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На остальной территории страны ожидается кратковременный дождь, усилится облачность. Температура воздуха составит +19…+24 градуса.

В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха составит +23…+24 градуса.

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