В среду пятая часть рижан останется с переполненными мусорниками: договор о вывозе не заключен

20 мая в Риге меняются правила вывоза мусора. Административная территория будет поделена на 4 зоны и каждую будет обслуживать своя компания. Однако договоры о вывозе мусора заключили только 80% юридических лиц, а это значит, что пятая часть домов останется с переполненными мусорниками. Об этом порталу Delfi сообщил Каспар Лицитис, пресс-секретарь компании Clean R. Она будет обслуживать центр Риги, а также Латгальское и Курземское предместье.

"В среду в Риге начинается "новая эра" в вывозе отходов, но беспокоит тот факт, что многие большие управляющие компании игнорируют свои обязанности перед жителями и не заключили договор об услуге. Риге мусорные беспорядки не грозят, потому что большинство хозяев частных домов сознательно относятся к своим обязанностям, то же самое касается и большей части многоквартирных домов. Например, клиенты Rīgas namu pārvaldnieks услугу получат. Но есть существенное количество многоквартирных домов, которые перестанут получать услугу со среды. К сожалению, даже если они заключат договор сейчас, потребуется две недели на его обработку, подготовку маршрута и начало работы", — рассказал исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич.

Компания призывает жильцов удостовериться, что их управляющая компания заключила договор, а если нет, писать на электронный адрес kc@cleanr.lv.

Жители частных домов, которые все еще не заключили договор, могут сделать это за пять минут на сайте www.cleanr.lv в разделе электронных услуг. Телефонную консультацию можно получить по номеру 67111001.