В среду репатриационными рейсами из Амстердама и Франкфурта вернутся около 280 жителей стран Балтии

В среду репатриационными рейсами из Амстердама и Франкфурта в Ригу прибудут около 280 жителей стран Балтии, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Большинство репатриантов, которые прибудут в Ригу данными рейсами, являются латвийцами, однако будет и несколько пассажиров, которые после приземления самолетов в Риге отправятся в Литву и Эстонию.

По расчетам МИД, ранее организованными репатриационными рейсами и самостоятельно на родину уже вернулись около 4000 латвийцев.

Бекерис подчеркнул, что острая необходимость вернуться в Латвию есть примерно у 300 находящихся за рубежом латвийцев, часть из них вернутся домой сегодняшними рейсами.

Большинство из них — люди, которые планировали на время чрезвычайного положения остаться за границей, однако после его продления до 12 мая решили вернуться в Латвию. Также среди них есть студенты, у которых подошли к концу программы по обмену.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что в некоторых странах сформировались группы путешественников. Большинство из 300 латвийцев, которые хотят вернуться в Латвию, находятся в Европе, а остальные — в Северной Америке, Латинской Америке, Азии, Австралии и Африке.

В сложном положении оказались путешественники, застрявшие в Индии, где установлены строгие внутренние ограничения и возвращение в Латвию не всегда возможно, поэтому МИД отдельно работает с каждым случаем, подчеркнул Бекерис.

В настоящее время 40 человек пытаются найти возможность вернуться из Индии в Латвию.

Представитель министерства подчеркнул, что трудно доставить домой также латвийцев, застрявших в Мьянме, Таиланде, на Филиппинах и в ряде других стран.

Говоря о том, как пассажиры сегодняшних рейсов доберутся из аэропорта домой, председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Кристиан Годиньш заявил, что автобусы АТД развезут людей по всей стране.