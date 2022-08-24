В среду с сайта президента Левитса исчез русский язык
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Информация на сайте президента Латвии Эгила Левитса — president.lv — будет теперь предоставляться только на латышском и английском языках, сообщила агентству LETA, руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане.

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До утра среды, 24 августа, содержание сайта president.lv был доступно и на русском языке.

По словам Дейчманеса, поскольку вопрос коммуникации государственного управления на русском языке в связи с войной России в Украине стал очень чувствительным, было принято предоставлять международной аудитории информацию только на английском языке.

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