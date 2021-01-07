В среду скончались 36 человек с Covid-19, выявлено 1374 новых случая
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду, 6 января, в Латвии выявлено 1374 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 36 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончался один пациент из возрастной группы от 45 до 50 лет, два — от 55 до 60 лет, четыре — от 60 до 70 лет, 9 — от 70 до 80 лет, 15 — от 80 до 90 лет, пять — от 90 до 95 лет.

Всего в среду в стране было выполнено 13 525 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 10,2%.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 11 791 жителя Латвии. В свою очередь кумулятивная заболеваемость новым коронавирусом за последние две недели в Латвии достигла 618,1 случая на 100 тыс. жителей.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера госпитализированы 178 пациентов с Covid-19, выписаны 124, в том числе семь переведены. В стационарах находятся 1174 пациента с Covid-19, из них 65 в тяжелом состоянии.

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