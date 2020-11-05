В среду скончались три человека с Covid-19, выявлено 367 новых случаев
Foto: LETA

В среду, 4 ноября, в Латвии выявлено 367 новых случаев заболевания Covid-19, что является новым максимумом числа выявленных за одни сутки больных с начала пандемии. Скончались три человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончались два человека из возрастной группы 70-75 лет и один человек из возрастной группы 90-95 лет.

Всего среду в стране было выполнено 7564 тестов на Covid-19, доля положительных тестов — 4,9%. С начала пандемии количество произведенных за прошедшие сутки тестов также стало максимальным

На сегодняшний день в Латвии скончались 88 человек с диагнозом Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 7119 человек, полностью выздоровели 1444 человека.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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