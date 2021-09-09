В среду темпы вакцинации от Covid-19 выросли — вакцинирован 5671 человек

В среду темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии выросли — вакцинирован 5671 человек, из которых 2539 получили первую дозу вакцины, 3011 — вторую, а 121 человек привит однократной вакциной Johnson & Johnson (J&J), свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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Количество людей, вакцинированных вчера, сравнимо с показателями прошлой среды, когда было вакцинировано 5682 человека, и превышает среднесуточный показатель в 4813 человек на прошлой неделе. Среднее количество людей, вакцинированных в день на этой неделе, по-прежнему составляет 4819.

В целом темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда, согласно официальным данным, в среднем в течение недели в день прививались более 16 700 человек.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получил 762 741 человек, а 780 514 человек завершили процесс вакцинации. Всего в стране было сделано 1 543 255 инъекций вакцины от Covid-19.

В целом от Covid-19 в Латвии вакцинировано 46,47% населения, а 41,47% завершили процесс вакцинации.

В настоящее время для использования в ЕС одобрены четыре вакцины от Covid-19 — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J или Janssen.