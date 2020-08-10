В среду у посольства Белоруссии состоится пикет в поддержку протестующих

В среду, 12 августа, в Риге напротив посольства Белоруссии пройдет пикет, чтобы выразить поддержку жителям этой страны, протестующим против фальсификации итогов президентских выборов, сообщила в социальных сетях бывший депутат Сейма Лолита Чигане.

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Она подчеркнула, что пикет призван выразить поддержку представителям белорусской общественности, которые подвергаются насилию за желание жить в честном государстве.

Пикет состоится на ул. Элияс, 18 в 18.00.

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные организации должны расследовать процесс выборов президента в Белоруссии, а власти этой страны — освободить задержанных.

"Латвия как соседнее с Белоруссией государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве", — сказал Левитс, добавив, что Латвия и Белоруссия являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.

Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал правительство Белоруссии воздержаться от использования силы против жителей страны, недовольных процессом и результатами выборов президента.

Как Кариньш написал в "Twitter", события в Белоруссии свидетельствуют о том, что мнение общества не отражается в результатах выборов. "Я поддерживаю желание белорусского народа жить в демократической и независимой стране, в условиях свободы слова и собраний", — заявил премьер.

Задержанные в Белоруссии участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявило Министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Правительство и правоохранительные органы Белоруссии должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Белоруссией. Латвия как соседнее с Белоруссией государство заинтересовано в таком развитии", — подчеркнули в МИД.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. В понедельник МВД сообщило, что за участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 000 человек, в том числе около 1 000 человек в Минске.