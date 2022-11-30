В среду утром многие дороги в Латвии обледенели и занесены снегом
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

По информации ГАО Latvijas valsts ceļi, утром 30 ноября на дорогах во многих районах Латвии обледенение, местами они занесены снегом.

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Наиболее сложная обстановка сложилась утром на дорогах в западной части Курземе, по всей Латгалии, в ряде районов Видземе, а также на дорогах Рижского региона и в центральной части Латвии. Обледенели дороги и в окрестностях Елгавы.

На региональных дорогах с утра затруднено движение по почти во всех регионах, за исключением окрестностей Бауски, Лимбажи, Огре, Салдуса и Тукумса.

К работам по очистке дорог подключено 95 единиц спецтехники ГАО
Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают соблюдать максимальную осторожность.

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