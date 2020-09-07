В среду в Айзкраукле запустят бесплатный робоавтобус без водителя
Foto: Publicitātes attēli

В среду, 9 сентября августа, в Айзкраукле начнется тестовый период использования бесплатного беспилотного автобуса. До этого робоавтобус проходил обкатку в Елгаве, где в течение двух недель новинкой ежедневно пользовались более 300 пассажиров. Сейчас транспортное средство уже находится в Айзкраукле и на данный момент в него закладывают новый маршрут.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 9 сентября на протяжении двух последующих недель роботизированный автобус будет бесплатно возить всех желающих до местного историко-художественного музея.

За движение беспилотного автобуса отвечают 16 различных сенсоров, шесть из них — снаружи. Ради безопасности автобус без водителя запрограммирован развивать скорость до 20 километров в час, хотя может ехать и в два раза быстрее.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Айзкраукле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных