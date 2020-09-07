В среду в Айзкраукле запустят бесплатный робоавтобус без водителя

В среду, 9 сентября августа, в Айзкраукле начнется тестовый период использования бесплатного беспилотного автобуса. До этого робоавтобус проходил обкатку в Елгаве, где в течение двух недель новинкой ежедневно пользовались более 300 пассажиров. Сейчас транспортное средство уже находится в Айзкраукле и на данный момент в него закладывают новый маршрут.

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С 9 сентября на протяжении двух последующих недель роботизированный автобус будет бесплатно возить всех желающих до местного историко-художественного музея.

За движение беспилотного автобуса отвечают 16 различных сенсоров, шесть из них — снаружи. Ради безопасности автобус без водителя запрограммирован развивать скорость до 20 километров в час, хотя может ехать и в два раза быстрее.