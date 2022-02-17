В среду в Латвии - 11,5 тысяч новых случаев Covid-19, умерли 12 человек

В среду, 16 февраля, в Латвии подтверждено 11 595 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (четыре человека), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - семь человек не прошли или не завершили курс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос с 7019,5 до 7112,6 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 4302 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7293 были вакцинированы.

Вчера была сделано 26 943 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 556 891 жителя Латвии, умерли 5073 человека с Covid-19.