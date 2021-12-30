В среду в Латвии - 1246 новых случаев коронавируса, умерли восемь человек

В среду, 29 декабря, в Латвии зарегистрировано 1246 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (два человека). Среди умерших - четверо не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 540,9 до 557,4 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 538 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 708 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 9826 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 275 517 жителей Латвии, 4561 пациентов с коронавирусом скончались.