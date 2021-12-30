В среду в Латвии - 1246 новых случаев коронавируса, умерли восемь человек
Foto: LETA

В среду, 29 декабря, в Латвии зарегистрировано 1246 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (два человека). Среди умерших - четверо не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 540,9 до 557,4 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 538 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 708 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 9826 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 275 517 жителей Латвии, 4561 пациентов с коронавирусом скончались.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников