В среду в Латвии — 1861 новый случай Covid-19, умерли девять человек
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В среду, 30 декабря в Латвии выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев Covid-19 — 1861, умерли девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы: 60-70 лет (два человека), 70-80 лет(два человека), 80-85 лет(четыре человека), 95-100 лет(один человек).

За прошедшие сутки сделано 12 395 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 40 904 человек. Умерли 635 человек с подтвержденным коронавирусом.

За последние 14 дней Covid-19 в Латвии заразились 12 369 человек, поэтому оставшиеся примерно 28 000 зарегистрированных инфицированных считаются выздоровевшими.

В свою очередь, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии достигла 644,2 случая.

Между тем количество госпитализаций из-за Covid-19 в среду немного снизилось, но все еще близко к пределу вместимости больниц. Вчера госпитализировано 137 пациентов с Covid-19, в том числе пять переведены, а 176 пациентов выписаны.

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), всего в больницах проходят лечение 999 пациентов. Из них 939 человек имеют среднетяжелое течение болезни, 60 — тяжелое течение.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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