В среду в Латвии - 1994 новых случая Covid-19, умерли 12 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В среду, 5 января, в Латвии зарегистрировано 1994 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (два человека). Среди умерших - 10 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 631,3 до 686,2 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 714 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1280 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 11 287 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 283 149 жителей Латвии, 4625 пациентов с коронавирусом скончались.

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