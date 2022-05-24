В среду в Латвии будут идти дожди, но на востоке будет сухо и тепло
Foto: F64

В ночь на среду в Курземе, а днем и в центральной части страны, пройдут небольшие дожди. В вечеру среды осадков станет больше, прогнозируют синоптики.

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Небо затянет тучами, более солнечная погода сохранится в Видземе и Латгале. На востоке страны осадки не ожидаются. Ветер в основном будет слабым.

Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до +8..+13 градусов, в восточной части Латвии – до +4 градусов.

Максимальная температура воздуха днем — от +12 градусов на курземском побережье до +24 градусов в Видземе и Латгале.

В Риге в среду будет постепенно становиться более облачно, после обеда возможен небольшой дождь, поздним вечером — сильные дожди. Ночью вместе с небольшим юго-восточным ветром температура воздуха опустится до +10..+12 градусов, днем будет около +20.

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