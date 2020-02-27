В среду в Латвии "неотложка" выезжала к 17 пациентам с подозрением на коронавирус

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среду, 26 февраля, выезжала на 17 вызовов к пациентам с подозрением на новый коронавирус Covid-19, но ни в одном из случаев заболевание не подтвердилось, а по одному образцу еще ожидаются результаты анализов, сообщила представитель СНМП Лиене Ципуле.

Все пациенты прибыли из регионов Италии - Ломбардии или Венето - в течение последних 10 дней. В числе 17 проверенных за сутки пациентов было три ребенка.

Центр профилактики и контроля за заболеваниями информирует, что с 29 января в Латвии проведено 42 лабораторных анализа на Covid-19. В 41 случае получен негативный результат, по одному результат еще ожидается.