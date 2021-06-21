В среду в Латвии ожидается рекордная жара для июня - местами до +35 градусов
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В среду, 23 июня, в восточных районах Латвии ожидается жара до +35 градусов, прогнозируют синоптики.

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В Латгале, Селии и части Видземе ожидается жара, которая до сих пор ни разу не наблюдалась в Латвии в июне. Действующий июньский рекорд жары (+34,6 градуса) зафиксирован 28 июня 1973 года в Мерсрагсе.

В Курземе и некоторых районах в центральной части Латвии в день праздника Лиго температура воздуха поднимется до +30 градусов. Минимальная температура воздуха в Янову ночь составит от +13..+18 градусов в Курземе до +19..+22 градусов на востоке Латгале и Видземе.

Максимальная вероятность грозы в четверг - в Курземе, она возможна и в других районах страны, однако этот прогноз пока уточняется.

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LETA

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