В среду в Латвии выявлено 712 новых случаев Covid-19, умерли 19 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В среду, 1 декабря, в Латвии выявлено 712 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 19 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (семь человек), 80-89 лет (пять человек), 90-99 лет (четыре человек). В числе умерших - все не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 599,5 до 572,6 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 423 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 человек были вакцинированы.

В среду было выполнено 11 014 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 255 402 жителей Латвии.

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