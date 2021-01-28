В среду в Латвии выявлено 965 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек

В среду, 27 января, в Латвии выявлено 965 новых случаев Covid-19, скончались 10 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 20-25 лет (один человек), 40-45 лет (один человек), 60-65 лет (один человек), 70-80 лет (два человека), 80-85 лет (пять человек).

Во вторник было сделано 10 982 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, скончались 1148 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 010 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 577,1 случая.