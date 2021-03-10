В среду в некоторые кабинеты вакцинации не доставили вакцину
Foto: LETA

В среду некоторые кабинеты вакцинации остались без новых партий вакцин от коронавируса, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Их должна была доставить компания Oribalt Rīga. Почему это не было сделано, министр собирается выяснить. Похоже, что у компании возникло недопонимание относительно графика с Центром профилактики и контроля заболеваний. Павлютс извинился перед обществом за сложившуюся ситуацию.

Oribalt Rīga отвечает в Латвии за хранение вакцины AstraZeneca с 8 марта. Договор с предыдущей компанией Vakcīna закончился, и новую закупку выиграла компания, предложившая самую низкую цену за хранение и перевозку вакцин. Oribalt Rīga отвечает за логистику вакцины по всей Латвии.

До конца мая Латвия должна получить 186 078 лоз вакцин. 12 марта ожидается поставка 9600 доз Astra Zeneca. График поставки остальных партий пока не утвержден, но предполагается, что 15 марта привезут 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 17 марта — 15 412 доз AstraZeneca, 21 марта — 16 800 доз Modernа, 22 марта — 1170 доз Pfizer/BioNTech, 24 марта — 37 444 доз AstraZeneca, 29 марта — 1170 доз Pfizer/BioNTech, 31 марта — 40 912 доз AstraZeneca, 4 апреля 25 200 доз Moderna, 18 апреля 15 600 доз Moderna и 2 мая — 21 600 доз Moderna.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс
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