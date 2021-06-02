В среду в Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе не будет горячей воды
Foto: Panthermedia/Scanpix

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно выявить места возможных повреждений теплосетей, в случае разрыва которых зимой не будет горячей воды и отопления, Rīgas Siltums в среду, 2 июня, проведет гидравлическую проверку теплосетей теплоцентрали "Зиепниеккалнс", поэтому у жителей Зиепниеккалнса и Болдераи не будет горячей воды.

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Для безопасности жителей, чтобы в случае наличия повреждения теплосети в окружающую среду не произошел выброс горячей воды, до гидравлической проверки воду охладят до +45 градусов, и поэтому температура горячей воды уже во вторник вечером начнет понижаться.

Гидравлическая проверка будет проводиться в течение одного дня. Подача горячей воды возобновится в тот же день вечером, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения, до их устранения. Во время проверки теплосети являются объектом повышенной опасности — давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер.

Rīgas Siltums просить жителей немедленно сообщать о замеченных во время гидравлических проверок утечках воды в теплосетях по бесплатному круглосуточному телефону 80000090.

Безопасное и бесперебойное теплоснабжение особенно важно зимой, когда в случае разрыва теплопроводных труб, при аварийной ситуации при низких температуре воздуха вся система отопления дома может замерзнуть. Летом запланированы гидравлические испытания и в других зонах централизованного теплоснабжения, о возможных перебоях в подаче горячей воды будет сообщено отдельно.

О планируемых отключениях подачи теплоэнергии своевременно информируют владельцев домов и обслуживающие компании, задача которых — проинформировать владельцев квартир.

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