В среду вечером было занято 71% коек, предназначенных для пациентов с Covid-19

Во второй половине дня в среду было заполнено 71% коек, предназначенных для пациентов с Covid-19 в больницах Латвии, сообщила агентству LETA руководитель департамента качества медицинских услуг Министерства здравоохранения Санита Янка.

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Во второй половине дня в среду было заполнено 71% коек, предназначенных для пациентов с Covid-19 в больницах Латвии, сообщила руководитель департамента качества медицинских услуг Министерства здравоохранения Санита Янка.

Согласно данным на 16 часов, 764 или 71% из 1083 имеющихся коек были заняты, а еще 101 койку можно перепрофилировать.

"В настоящее время наши больницы справляются с ситуацией, несмотря на то, что болеет медицинский персонал и общая заболеваемость в стране растет", — сказала Янка.

Она также призвала в предстоящие праздники в случае ухудшения состояния здоровья не ждать и не запускать болезнь, потому что "больницы справятся, всех пациентов обслужат". Также в праздничные дни будет работать оперативная рабочая группа Минздрава, и при необходимости будут внесены изменения в план госпитализации.

Как сообщалось, за последние сутки в больницы помещен 151 пациент с Covid-19, выписано 129.