В среду вернется солнце, в Курземе продолжится дождь
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вечером вторника и в ночь на среду в центральной и западной Латвии продолжит идти дождь, местами возможны сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

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В среду дождь ожидается в основном только в Курземе, местами будет лить очень сильно.

В целом в стране будет очень солнечно.

Ветер будет слабым; ночью на западном побережье Курземе сохранятся порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха — до +10..+15 градусов, в Курземе — до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +19..+24 градусов.

В Риге в начале ночи еще будет лить, возможен сильных дождь и гроза. В среду утром в столице будет ясно, в течение дня облака частично затянут небо, но осадки не ожидаются. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью +14 градусов, днем — до +24.

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