В среду воздух прогреется до +20 градусов, в Курземе – буря

В среду после обеда воздух на территории Латвии прогреется до +17..+20 градусов. Но одновременно спасатели распространили желтое предупреждение – порывы ветра в Курземе будут достигать 20 метров в секунду.

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По прогнозам синоптиков, местами в Латвии ожидаются кратковременные осадки, вечером в северо-западном регионе – ливень, возможна гроза, в ночь на четверг дождь будет идти уже на всей территории страны.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, в прибрежной зоне Курземе его порывы уже после обеда будут достигать 20 метров в секунду. Вечером в Видземе ветер усилится до 15-17 метров в секунду, предупреждают спасатели.

В Риге до вечера осадков не ожидается, воздух прогреется до +19 градусов.