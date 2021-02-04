В среду вторую дозу вакцины получили 1328 человек, первую — 228

За минувшие сутки вакцинацию от Covid-19 завершили еще 1328 человек. Это второе самое большое количество получивших вторую дозу — а рекорд был поставлен во вторник, когда ее получили 1673 человека.

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До 228 выросло и число получивших первую дозу вакцины — это самое большое количество с 21 января.

Полностью привиты вакциной Pfizer/BioNTech 10 826 человек, первую дозу получили 15 968 человек. Всего завершили вакцинацию 10 827 человек, первый раз вторая доза вакцины Moderna была введена в среду. Первую дозу этой вакцины получили 1518 человек, таким образом, число получивших первую дозу одной из вакцин достигло 17 486.

Всего на данный момент Латвия получила 33 825 доз вакцин от коронавируса, 30 255 от Pfizer/BioNTech и 3600 от Moderna.

Вакцинация медиков началась 28 декабря, с 11 января могут привиться все работающие в медицинских учреждениях. 18 января некоторым из привитых начали вводить вторую дозу вакцины.