В среду выявлен 141 новый случай Covid-19
Foto: Pixabay

За прошедшие сутки выявлен 141 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались семь человек.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один был в возрасте от 60 до 69 лет, трое скончавшихся были в возрастной группе 70 - 79 лет, один скончавшийся был в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё один - старше 90 лет.

Всего в среду проведены 9 644 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 125,8 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 136 544 человек.

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