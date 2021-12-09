В среду выявлено 793 новых случая Covid-19, умерли 24 человека

В среду, 8 декабря, в Латвии выявлено 793 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 24 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (13 человек), 90-99 лет (один человек). В числе умерших - 21 не был привит от Covid-19 или не завершил процесс вакцинации, три человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 537,6 до 521,7 случая.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 - 445 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 348 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 714 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 260 008 человек. Умерли 4349 человек с коронавирусом.