В среду выявлены 578 новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 578 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о девяти умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте 50 - 59 лет, ещё один - в возрасте от 60 до 69 лет, четверо человек были в возрастной группе 70 - 79 лет, а трое - в группе 80 - 89 лет.

Всего за сутки проведены 17 164 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 400,7 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразился 113 561 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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