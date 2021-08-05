В среду выявлены 70 новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 70 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

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Всего за сутки проведены 6504 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составляет 1,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 45,4 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 139 204 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили три пациента Covid-19. Всего в больницах лечатся 48 пациентов, из них семь в тяжелом состоянии.

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rus.DELFI.lv

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