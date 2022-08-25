В среду зарегистрировано 906 новых случаев Covid-19, один человек умер

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрированы 906 новых случаев Covid-19, получено сообщение о смерти одного пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает снижаться: за сутки он упал с 848,2 до 801,7 случая на 100 000 населения.

Вчера было сделано 4929 лабораторных тестов на Covid-19, 22,5% из них оказались положительными. 396 заболевших не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 510 вакцинированы от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5935 человек, инфицированных Covid-19. Умерший вчера пациент был в возрасте от 60 до 69 лет, не был привит или не завершил курс вакцинации.

За все время пандемии в Латвии лабораторно подтверждены 894 519 случаев Covid-19.